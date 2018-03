Fetita sportivei apare in clip langa mama sa, cu o racheta de tenis de mici dimensiuni in mana si cu o stema reprezentand litera S in piept.

Sportiva se arata entuziasmata de cel mai mic si, in acelasi timp, cel mai mare suporter al sau, informeaza Dailymail.

Cu putin timp inainte, Williams isi anuntase prietenii de pe retelele sociale ca a revenit pe teren: "E oficial. Joia aceasta ma voi intoarce pe teren, pentru prima data de la nastere. Intreaga luna voi juca in California si Florida. Intoarcerea mea va avea loc chiar de ziua femeii, lucru care nu poate decat sa ma bucure".