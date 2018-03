''Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil. De fiecare data sunt dezamagita cand pierd un meci, cand pierd o finala, dar finala aceasta a fost una speciala, ca si cea de la French Open (Roland Garros, n. red.) de anul trecut. Mi-am revenit greu dupa acele meciuri, dar a fost important ca am ajuns sa joc aceste finale. Ea (daneza Caroline Wozniacki, n. red.) a fost mai puternica decat mine in finalul meciului si am acceptat acest lucru, trebuie sa muncesc mai mult si daca voi mai avea un astfel de meci, poate voi sti mai bine ce sa fac la scorul de 4-3'', a spus sportiva din Constanta.

Halep a precizat si ca nu mai exista o jucatoare care sa domine circuitul feminin: ''Toate fetele din top 10 sunt foarte bune, nivelul este apropiat, fiecare turneu este deschis, dupa parerea mea e mai interesant si mai distractiv. Despre schimbarea deasa a numarului unu mondial, nu spun ca era plictisitor cu Serena castigand totul mereu, pentru ca e o mare campioana, dar acum e diferit si simt ca e mai interesant''.



''Nu simt presiunea de cand am ajuns pe primul loc. Ma bucur de acest lucru si poate asteptarile sunt mai mari acum, astept mai mult de la mine, de asemenea, incerc sa inteleg ce se intampla'', a mai mentionat jucatoarea, citata de jurnalul.ro.