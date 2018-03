"Buna, draga Asto. De obicei, nu-mi exprim public gandurile despre o persoana. Mereu am considerat ca frumusetea si unicitatea unei prietenii bazate pe respect reciproc si afectiune nu ar trebui sa fie exploatate sau sa ajunga la urechile unor oameni care nu stiu sa respecte asemenea legaturi.

In cazul tau, simt ca trebuie sa fac o exceptie, pentru ca ai o sotie tanara si o familie in suferinta, mai ales fetita ta. Ea merita sa stie ca tatal ei a fost, din toate punctele de vedere, o persoana perfecta. Un mare om! Ai fost cel mai bun exemplu al lumii de odinioara, avand valori precum altruismul, eleganta, educatia si respectul fata de altii. Felicitari! Ai fost unul dintre cei mai mari sportivi pe care i-am infruntat vreodata! Odihneste-te in pace! Al tau nebun, Gigi”, a fost mesajul transmis de Gianlugi Buffon.

Si romanii Adrian Mutu si Ianis Hagi au transmis mesaje de condoleanta pe Facebook.

Capitanul Fiorentinei, Davide Astori, a murit duminica dimineata, cel mai probabil din cauza unui stop cardiac, inaintea meciului pe care trebuia sa il joace impotriva echipei Udinese.