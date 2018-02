Yastremska, in varsta de 17 ani, se accidentase chiar inainte de game-ul 6 din al treilea set, insa a decis sa continue.

Cand scorul a ajuns la 0-5 si 0-40 in setul decisiv, sportiva din Ucraina a ales sa se retraga.

Monica Puig mai avea nevoie de un singur punct pentru a incheia meciul, potrivit Digisport.

Pentru gestul sau, jucatoarea aflata pe locul 166 in ierarhia WTA, a fost criticata dur pe retelele sociale, unde a fost acuzata de utilizatori de lipsa de educatie si de fair-play.



.@D_Yastremska retires at match point with an ankle injury. @MonicaAce93 was leading 2-6, 6-4, 5-0.

Puig books a place in the second round of @AbiertoTelcel! pic.twitter.com/9kbQXe1v1L