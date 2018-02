"Sunt foarte emotionata, e mai greu sa vorbesc pe scena decat sa fiu pe teren. Vreau sa multumesc pentru acest titlu, este poate cel mai important din cariera mea. E o onoare sa fiu cetatean de onoare al Capitalei. Cand am venit acum 10 ani era un oras strain, dar acum pot sa spun ca acest oras este acasa. Multumesc tarii pentru ca am avut de parte de tot ce am avut nevoie pentru a fi numarul 1 mondial", a spus jucatoarea din Constanta, citata de stirileprotv.ro.

La randul sau, edilul Capitalei a tinut sa precizeze ca trebuie omagiati cei care "ne fac mandri ca sunt conationalii lor".

"Sunt emotionata ca azi primeste titlul de cetatean de onoare Simona Halep, o mare campioana, la fel ca toate fetitele, cand Nadia evolua pe scena voiam sa fiu ca ea, acum alte fetite se straduiesc si vor sa fie ca Simona Halep. Imi pare rau cand vad ca sunt romani care umbresc performanta ei, ma doare ca roman si ca primar. Nu am facut nimic pentru asta, munca e a a ei si parintilor ei. Am considerat ca din postrua pe care o am pot sa vindec o rana deschisa. Poate pentru Simona Halep nu e un titlul mare, dar in anul Centenarului pentru mine e un titlul mare. Acest titlu vine sa suplineasca alte eforturi pe care putea sa le faca statul roman sau autoritatile locale pentru acest campion. Pe noi poate conta mereu", a declarat Firea.