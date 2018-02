''Jocurile Pacii'', cum au fost denumite aceste Jocuri, au debutat pe 9 februarie si au fost teatrul unei apropieri spectaculoase intre Coreea de Sud si Coreea de Nord, care sunt inca in razboi din punct de vedere tehnic, din 1953.

La ceremonia de inchidere a asistat si o delegatie oficiala din Nord, condusa de un controversat general, Kim Yong Chol, considerat ''criminal de razboi'' de opozitia sud-coreeana, care a fost primit de presedintele sud-coreean Moon Jae-in. La ceremonia de deschidere, Coreea de Nord a fost reprezentata de Kim Yo Jong, sora liderului Kim Jong Un.

La ceremonia de inchidere a fost prezenta si sefa delegatiei americane, Ivanka Trump, fiind presedintelui Donald Trump, care nu a avut niciun contact cu generalul nord-coreean Kim Yong Chol, dupa cum au asigurat ambele parti.

Romania a participat la JO 2018 cu o delegatie de 29 de sportivi

Acestia au concurat la 8 discipline sportive. Raluca Stramaturaru a obtinut cel mai bun rezultat al Romaniei la Jocurile de la PyeongChang, 7 la sanie feminin, ea fiind si portdrapelul delegatiei noastre al ceremonia de inchidere, scrie Agerpres

Peste 2.900 de sportivi din 92 de state, natiuni sau delegatii si-au disputat cele 102 titluri puse in joc la sapte sporturi si 15 discipline, patinaj (patinaj artistic, patinaj viteza si patinaj viteza pe pista scurta), schi (schi alpin, schi fond, schi acrobatic, combinata nordica, sarituri cu schiurile si snowboard), bob (bob si skeleton), biatlon, curling, hochei pe gheata si sanie.

O delegatie de 168 de sportivi rusi au participat la Jocurile de la PyeongChang a participat sub drapelul olimpic, mai precis sportivii invitati de CIO si considerati suficient de "curati", Rusia fiind suspendata pentru dopaj institutionalizat.





Norvegia a ocupat primul loc in clasamentul pe medalii, cu 14 de aur, 14 de argint si 11 de bronz (39 in total).



Peste 2.200 de sportivi paralimpici sunt asteptati la PyeongChang in perioada 8-18 martie, la Jocurile Paralimpice 2018.

Urmatoarea editie a Jocurilor Olimpice de iarna va avea loc in 2022, tot in Asia, la Beijing.