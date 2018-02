"Aproape ca am murit dupa ce am nascut-o pe fiica mea Olympia", a declarat Serena in articol.

Fosta jucatoare de tenis a fost nevoita sa stea la pat circa sase saptamani, confruntandu-se cu o serie de complicatii, inclusiv un embolism pulmonar. Ea a fost supusa mai multor interventii chirurgicale. "Chiar daca am avut o sarcina usoara, fiica mea s-a nascut prin cezariana, la sectia C de urgenta, dupa ce bataile inimii i-au scazut dramatic in timpul contractiilor. Operatia a decurs fara probleme. Dar ceea ce a urmat la doar 24 de ore dupa nastere au fost 6 zile de incertitudine", a mai spus ea.

"Sunt extrem de recunoscatoare ca am avut acces la o echipa atat de incredibila de medici si asistente, intr-un spital cu echipamente ultramoderne. Ei au stiut exact cum sa gestioneze aceasta rasturnare complicata a evenimentelor. Daca nu as fi avut parte de ingrijirea lor profesionala, nu as mai fi fost astazi aici", a sustinut ea, potrivit dcnews.ro.