Patinatoarea in varsta de 22 de ani isi incepuse numarul alaturi de partenerul ei, Guillaume Cizeron, cand rochia i s-a desprins si a lasat-o cu pieptul la vedere.

"A fost cel mai mare cosmar al meu la Jocurile Olimpice, dar mi-am spus ca trebuie sa merg mai departe. Asta am si facut si trebuie sa fim mandri de noi si de performanta realizata in conditiile date", a declarat Gabriella Papadakis, potrivit Digisport.ro.

Nu este primul incident de acest fel. Unei alte patinatoare, Yura Min din Coreea de Sud, i s-a desprins un element al rochiei si a fost nevoita sa isi aranjeze vestimentatia de mai multe ori, in timpul exercitiului.





Gabriella Papadakis experiences a costume malfunction with her dress for the second time this week, according to @KurtBrowning

The clasp at the back of her halter snapped.

Bad luck and a distraction for the experienced French pair. pic.twitter.com/F6quTbadWu