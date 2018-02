Caroline Wozniacki va pierde titlul de numarul 1 mondial dupa turneul de la Dubai, care se va desfasura in perioada 19-24 februarie.

"Nu ma intereseaza locul 1. Daca era asa, m-as fi dus la Dubai. Important e sa ma odihnesc si sa fiu in cea mai buna forma la Indian Wells si Miami", a declarat sportiva daneza la conferinta de presa, potrivit Digisport.

Wozniacki are in acest moment 8010 puncte, urmata de Simona Halep, cu 7965 puncte. Dupa turneul de la Dubai, sportiva daneza va ramane cu 7.425 de puncte pentru va pierde 585 de puncte primite in finala disputata anul trecut, astfel ca va pierde titlul de numarul 1 mondial in defavoarea sportivei romance.

Wozniacki a primit titul de numarul 1 mondial cand a castigat si primul titlu de Grand Slam al carierei, la Australian Open.