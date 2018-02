Simona a ajuns astazi in Romania, dar a refuzat sa vorbeasca cu presa si a parasit repede aeroportul Henri Coanda.

Dupa calificarea in semifinale, Halep a ales sa se retraga din turneul de la Doha, din cauza problemelor de sanatate.

"Piciorul drept, talpa, accidentarea de la Melbourne o am inca si am avut-o zilnic. Am simtit dureri in fiecare meci, dar astazi a fost din ce in ce mai rau in timpul meciului si am hotarat sa ma retrag", a declarat cea mai buna jucatoare din Romania pentru Digisport.

Numarul 2 mondial a anuntat ca nu va participa nici la turneul din Dubai, dar spera ca se va reface pentru Indian Wells.