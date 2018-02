"Stiu cat pot sa indur cand vine vorba despre durere, dar stiu si cand sa pun stop. Sunt foarte suparata si frustrata de aceasta problema, e prima oara cand ma retrag in semifinale. Azi am simtit nevoia sa spun stop, fiindca asa e mai bine. Durerea de astazi a fost insuportabila. Am vorbit cu doctorul meu, iar el mi-a zis ca nu am destul timp sa recuperez. Am stat prea putin in repaus, nu m-am recuperat complet. RMN-ul arata ca am lichid si tendinita la al patrulea deget si trebuie sa am grija, a declarat Simona Halep, potrivit gsp.ro.

Dupa retragerea Simonei, Garbine Muguruza este calificata automat in finala de la Doha.

"RMN-ul a dezvaluit ca am o tendinita la al 4-lea deget. Asa ca trebuie sa am grija de aceasta problema si sa ma gandesc mai intai la sanatate. Astazi a fost mai rau si de asta am luat aceasta decizie. Cu siguranta nu mai joc nimic pana la Indian Wells. O sa vad inaintea turneului daca o sa pot juca acolo, pentru moment nu pot sa spun nimic. Este greu sa te califici in semifinale si sa nu poti juca la un turneu atat de frumos. M-am fortat destul de mult in ultimele saptamani si trebuie sa o iau usor”, a explicat cea mai buna jucatoare a Romaniei, in cadrul unei conferinte de presa.

Halep ar fi trebuit sa joace la turneul din Dubai, unde a primit un wildcard, insa participarea a iesit din discutie.