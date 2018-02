"Foarte urat din partea ei! Eu nu am auzit ca un numar 1 mondial sa declare asa ceva, mi s-a parut foarte urat si isi da prea multa importanta. Eu asa joc, chiar sunt foarte dezamagita de ce a zis si mi se pare ca da prea multa importanta. Nu am vrut sa intru in capul ei, eu asa joc si ma comport, asa fac la fiecare meci si nu am auzit pe nimeni sa spuna ceva. Mi se pare lipsa de fair-play ce a facut ea, ca s-a certat cu arbitrul si m-a scos putin din ritm, din pacate. Jucam foarte bine acolo, revenisem si faptul ca s-a certat cu arbitrul si a tras de timp mi s-a parut lipsi de fair-play. M-a scos din ritm cu cearta aceea. Arbitrul a spus ca nu vede ceva in neregula, dar ea a tras foarte mult de timp”, a declarat Monica Niculescu despre gestul facut de daneza, potrivit digi24.ro.

Caroline Wozniacki a castigat in cele din urma meciul impotriva romancei Monica Niculescu, reusind sa isi pastreze si titlul de numarul 1 mondial.