CTP aplauda victoria romancei in fata Ekaterinei Makarova, care ii punea in trecut probleme serioase, asa cum s-a intamplat si la Openul Australiei si la Washington, cand Halep a abandonat.

"Simona vs Makarova a aratat ca un veteran din Vietnam spulberand un pifan. Lovitura cea mai buna a finalistei de Grand Slam a fost increderea. Un val inalt de siguranta de sine a traversat mereu fileul, facand-o pe Makarova sa dea disperata din maini si din picioare. (...) pe chipul Ekaterinei s-a putut citi sentimentul ca totul e zadarnic, n-o poate bate pe aceasta Simona Halep. (...) Iar pe Simona, glezna s-o tina, ca restul e berechet”, a spus jurnalistul CTP, care a remarcat ca Halep si-a imbunatatit serviciul, potrivit digi24.ro.

In optimi, sportiva din Romania o va intalni pe jucatoarea Anastasija Sevastova, din Letonia.