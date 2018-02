"Mi-a placut meciul, m-am bucurat de el. Am resimtit usoare dureri, dar ma bucur ca am revenit aici, ca am jucat in fata voastra si ca am reusit sa castig. Nu sunt chiar intr-o stare perfecta, dar am incredere ca va fi bine si in meciurile urmatoare. Ma bucur ca am facut un turneu bun in Australia, dar imi pare rau ca nu am castigat. Am castigat aici, la Doha, in 2014, si la acea vreme era unul dintre cele mai importante turnee pe care le-am castigat. E minunat sa am atatia suporteri. Imi face placere sa joc aici in fata voastra si va multumesc din nou!", a declarat Simona Halep, potrivit digi24.ro.

Simona Halep a invins-o pe rusoaica Ekaterina Makarova, in turul doi al turneului Qatar Open, in doua seturi, cu 6-3, 6-0.

In optimi, sportiva din Romania o va intalni pe jucatoarea Anastasija Sevastova, din Letonia.

Simona Halep a castigat ultimele patru intalniri cu aceasta.