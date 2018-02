Update 14:26- Copil (27 ani, 94 ATP) s-a impus in doar 51 de minute in fata unui adversar de 24 ani, fara clasament, reusind 8 asi, fara a-i oferi lui Nastasi sansa unui break.

Echipa de tenis a Romaniei conduce formatia Luxemburgului cu scorul de 2-1, dupa ce perechea Horia Tecau/Florin Mergea s-a impus cu 6-0, 6-1 in fata cuplului Raphael Calzi/Robi Tholl, duminica, in Sala Polivalenta din Piatra Neamt, in primul tur din Grupa a II-a, Zona Europa/Africa a Cupei Davis.

Tecau (12 ATP la dublu) si Mergea (71 ATP la dublu) au dominat clar meciul si nu au pierdut decat un singur ghem in fata unor cvasiamatori, Calzi (20 ani, 1.535 ATP la dublu) si Tholl (21 ani, fara clasament), impunandu-se dupa doar 48 de minute.

Romanii au reusit 7 asi si nu si-au cedat niciodata serviciul, salvand cele doua mingi de break pe care si le-au creat oaspetii.

Sambata, in prima zi, Ugo Nastasi (24 ani, fara clasament) l-a invins de Nicolae Frunza (20 ani, 596 ATP) cu 7-6 (5), 1-6, 6-3, dupa care Marius Copil (27 ani, 94 WTA) s-a impus clar in fata lui Christophe Tholl (23 ani, fara clasament) cu 6-3, 6-2.

Duminica, in ultimele doua partide ale intalnirii de la Piatra Neamt, Marius Copil va juca impotriva lui Ugo Nastasi, iar Nicolae Frunza il va avea ca adversar pe Christophe Tholl, scrie Agerpres.

Intalnirea de Cupa Davis de la Piatra Neamt se va disputa dupa noul format anuntat de Federatia Internationala de Tenis (ITF), cu meciuri de maximum trei seturi, desfasurate pe parcursul a doua zile (si nu trei ca pana acum).

Totodata, in cazul in care una dintre echipe conduce cu 3-0 si are deja asigurata victoria finala se va disputa doar al patru meci de simplu, nu si al cincilea (care conform regulamentului de pana acum ar fi trebuit sa se joace). Meciul al cincilea nu se va mai disputa daca partida a patra este decisiva, la fel cum este acum regulamentul pentru finala Cupei Davis.