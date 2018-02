Under Armour si New Balance sunt cele doua companii care lupta pentru a obtine semnatura Simonei Halep.

Astfel, sportiva romanca va continua sa poarte incaltarile fostului sponsor tehnic, Adidas, pana va semna noul contract, potrivit digisport.ro.

Contractul dintre Halep si fostul sponsor s-a incheiat in momentul in care sportiva din Constanta a solicitat un contract de doua milioane de euro pe an. Sponsorul a refuzat, astfel ca s-a incheiat si colaborarea dintre cele doua parti.

La Melbourne, Halep a purtat o rochie rosie, realizata de o croitoreasa chineza. Adidas a ales sa o imbrace pe castigatoarea finalei de la Australian Open, Caroline Wozniacki.