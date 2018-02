Cristian Closca, in barbat in varsta de 21 de ani din comuna braileana Jirlau, a cunoscut-o pe fetita pe Facebook, s-a imprietenit cu ea si a corupt-o sa intretina relatii sexuale cu el in perioada septembrie 2016 - ianuarie 2017 "atat la domiciliul acestuia, cat si in alte locuri de pe raza localitatii", informeaza procurorii, potrivit libertatea.ro.

Barbatul o ameninta ca daca nu fura bani din casa parintilor pentru a-i da lui, va publica o serie de imagini cu ea in ipostaze indecente, lucru pe care l-a si facut.

Imaginile au fost vazute de mai multi tineri din localitate, care i-au anuntat pe parintii fetei.

"In timpul intalnirilor pe care le-a avut cu persoana vatamata, incepand cu august 2016, Closca Cristian a fotografiat-o pe aceasta in timp ce intretinea acte sexuale orale si, totodata, a filmat scene in care au intretinut raporturi sexuale, dupa care a postat imaginile pe contul sau de Facebook, cu numele “Cristian M.Crs.”. Din declaratia persoanei vatamate a rezultat ca aceasta a fost determinata sa-si faca fotografii dezbracata complet si sa i le trimita acestuia. Ulterior, o parte din fotografii au fost postate pe pagina de Facebook a lui Cosca Cristian. In aceeasi perioada de timp, la solicitarea inculpatului, persoana vatamata a sustras din casa parintilor sai suma de 2.400 lei, in cinci-sase transe, pe care i-a oferit-o lui Closca Cristian, deoarece acesta “avea nevoie de bani”, sustin anchetatorii.

Politistii au efectuat o perchezitie la domiciliul barbatului, in noiembrie 2017, de unde au ridicat cinci telefoane mobile, un stick de memorie si o tableta. Dupa ce au verificat si contul de Facebook, oamenii legii au stabilit ca tanarul "i-a solicitat de mai multe ori persoanei vatamate fotografii in ipostaze nud, fiind nemultumit atunci cand acestea nu aveau o calitate suficient de buna sau atunci cand minora era doar partial dezbracata".

Initial, individul a fost plasat sub control judiciar, dar in ianuarie 2018, pentru ca a incalcat obligatiile impuse de lege, a ajuns in arest preventiv.

"Din probatoriul administrat, s-a constatat ca inculpatul s-a deplasat de mai multe ori la Clubul Apollo din comuna Vadu Pasii, judetul Buzau, iar la data de 28 decembrie 2017 nu s-a prezentat la organele de politie desemnate cu supravegherea sa (…) Se constata, asadar, ca inculpatul Closca Cristian (…) a incalcat cu rea-credinta obligatiile impuse prin ordonanta prin care a fost luata masura controlului judiciar fata de acesta”, precizeaza procurorul de caz.

Cristian Closca a fost trimis in judecata pentru act sexual cu un minor si pornografie infantila si risca pana la 10 ani de inchisoare.