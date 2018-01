"Simona a trecut peste ce s-a intamplat, nu mai e nicio problema, totul e ok. Asteptam FED Cup, apoi celelalte Grand Slem-uri. Dupa meci, i-am transmis multa sanatate si sa fie bucuroasa de munca pe care a prestat-o. De acasa am simtit-o ca avea emotii in timpul meciului, e normal. Toata Romania si cred ca si din strainatate au avut emotii. Nu vorbim inaintea meciului, ea isi vede de treaba, se pregateste, nu ne permitem sa vorbim la telefon inainte de meci. Eu cred ca a meritat tot efortul depus impreuna. Fiecare parinte simte copilul lui. Simona a ajuns sa joace tenis pas cu pas, ca la scoala, cand copilul invata. Am dat-o la tenis fiindca prima data a fost baiatul meu, apoi a aparut si Simona si asta a fost drumul ei. Doar nu era sa o dau la fotbal?!”, a declarat tatal Simonei Halep, potrivit libertatea.ro.

Tatal Simonei considera ca forma fizica este cea care a impiedicat-o pe romanca sa castige finala Australian Open. Cu toate acestea, Stere Halep se declara multumit pentru ca fiica sa a reusit cea mai mare performanta a unei romance la acest turneu de Grand Slam.