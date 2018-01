Pentru prima oara in cariera, Ana Bogdan a urcat in Top 100 WTA, pe locul 89, Sorana Cirstea mentinandu-se pe locul 36, Irina-Camelia Begu a urcat pe locul 37, in timp ce Monica Niculescu se mentine pe locul 99, scrie digi24.ro.

Primele zece locuri sunt ocupate de urmatoarele jucatoare:

1. Caroline Wozniacki (Danemarca) 7.965;

2. Simona Halep (Romania) 7.715 de puncte;

3. Elina Svitolina (Ucraina) 6.085;

4. Garbine Muguruza (Spania) 5. 690;

5. Karolina Pliskova (Cehia) 5.445;

6. Jelena Ostapenko (Letonia) 4.901;

7. Caroline Garcia (Franta) 4.495;

8. Venus Williams (SUA) 4.278;

9. Angelique Kerber (Germania) 3.031;

10. Kristina Mladenovic (Franta) 2.935.