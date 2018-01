Federer l-a invins pe croatul Marin Cilic, locul 6 mondial cu 6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1.

La 36 de ani, jucatorul elvetian a reusit sa castige cel de-al 20-lea titlu de Grand Slam din cariera sa, potrivit stirileprotv.ro.

Numarul 2 mondial a dominat aproape toata editia, meciul cel mai greu fiind cel din finala.

Marin Cilic a facut de asemenea unul dintre cele mai bune jocuri, in fata lui Federer, pe care l-a mai invins o singura data, in 2014, la US Open, in semifinale.

Finala de la Australian Open s-a jucat cu acoperisul tras pentru a putea face climatizarea, astfel incat jucatorii sa nu aiba problemele pe care le-au intampinat fetele sambata, in finala la feminin.