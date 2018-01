Halep a stat in spital patru ore, pana duminica dimineata, pentru a fi supusa tratamentului.

Simona Halep a acuzat probleme de sanatate si in timpul meciului, cerand asistente fizioterapeutului sau.

Dupa finala de la Australian Open, tatal sportivei a declarat ca cel mai important lucru este ca fiica sa sa fie sanatoasa.

"A fost un meci dramatic, dar frumos in acelasi timp. Ii multumesc mult Domnului Dumnezeu ca este sanatoasa. Meciuri si turnee vor fi foarte multe, tot timpul anului... Am incurajat-o ca fiecare parinte. I-am spus sa joace de placere, ca sa poata sa termine meciul cum trebuie si sa fie sanatoasa. Glezna asta i-a dat de furca la toate meciurile si chiar si in finala a avut dureri de picior. Se intinde si spre coapsa, am vazut ca mereu isi punea mana acolo. Asta a tras-o foarte mult inapoi, pentru a castiga acest turneu de Grand Slam (...). Intr-o saptamana – 10 zile de repaus pentru glezna... a mai avut Simona, e cam perioada asta. In maximum doua saptamani isi va reveni complet”, a declarat Stere Halep, potrivit stirileprotv.ro.



Just reported by @ESPN: Simona Halep went to the hospital overnight for four hours and was treated for dehydration. Was released Sunday morning.