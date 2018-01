Ilie Nastase considera ca meciul cu Kerber a fost unul greu pentru sportiva romanca.

"E prima data cand intalneste o jucatoare puternica si care nu cedeaza. Simona a avut un set si 3-1, iar Kerber a revenit si a avut si doua mingi de meci. Eu cred ca pentru Simona e meciul carierei. Dupa cum a inceput meciul, nu ne gandeam la un maraton. Simona la 5-0 nu a mai fost atat de agresiva, i-a dat sansa lui Kerber sa revina, dar meciul putea fi terminat in doua seturi. E bine ca s-a terminat asa, ti-a trecut glontul pe la ureche, dar e bine ca nu a intrat. Se poate ca Wim Fissette sa fi stiut unele lucruri despre Simona, dar in timpul meciului totul depinde de tine. Acum Simona e mai agresiva in joc, cu toate ca in unele momente s-a oprit. A revenit si asta a facut-o sa castige meciul", spune Ilie Nastase, potrivit digi24.ro.

Despre finala pe care Halep o va juca impotriva sportivei din Danemarca, Caroline Wozniacki, Nastase consideta ca "niciun meci nu seamana cu celalalt. Wozniacki este o jucatoare foarte constanta, nu face greseli usoare, trebuie sa castigi tu punctul impotriva ei. E un fel de zid, iti vin toate mingile inapoi destul de repede, se misca bine pe teren. Kerber, Halep si Wozniacki, cele trei care ramasesera, erau cele mai bune, ca daca ma uit inapoi, asta e al doilea meci al Simonei cu o jucatoare din primele zece, dupa Pliskova”.