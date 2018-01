Antrenorul a transmis acest mesaj in momentul in care Simona a inceput sa devina vocala si sa piarda usor cateva mingi.

Mesajul vocal a fost insotit de gesturi, astfel incat sa fie inteles: "Concentreaza-te si gura-nchisa", potrivit digi24.ro.

Sportiva romanca a invins-o pe Angelique Kerber si va juca finala Australian Open sambata, impotriva danezei Caroline Wozniacki.



"Focus, 🤐 and DO IT" @darren_cahill you were great this tournament 😂❤

(📽 Casey) pic.twitter.com/MvQjw3fDIG