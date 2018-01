Locul 1 WTA s-a calificat in finala de la Australian Open.

Halep a invins-o pe Angelique Kerber, scor 6-3, 4-6, 9-7, potrivit gsp.ro.

Sportiva romanca va juca finala sambata dimineata cu daneza Caroline Wozniacki.

"Tremur acum, sunt foarte emotionata. Sunt foarte bucuroasa ca am rezistat si am castigat meciul”, a spus Simona Halep, la finalul meciului cu Kerber.

”O respect foarte mult si stiu ca va fi foarte greu. Vreau sa dau tot ce am mai bun, sa cred ca am o sansa sa castig si sa nu ma gandesc la titlu”, a declarat Halep, intrebata despre confruntarea de sambata.

Wozniacki a invins-o pe romanca ultima data, la Turneul Campioanelor 2017, de la Singapore.