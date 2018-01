Meciul a durat o ora si 12 minute, Simona Halep fiind prima romanca care ajunge in semifinale la Australian Open.

In semifinale, va juca impotriva jucatoarei din Germania, Angelique Kerber.

"Ma bucur mult ca sunt in semifinale. Am mai fost in 2008, la juniori. E un sentiment placut. Este minunat sa joc pe aceasta arena. Nu a fost cel mai bun start de meci, dar am stiut ca a trebuit sa ma deplasez mai bine si sa nu mai ratez. A inceput sa deschid terenul, am servit bine. Totul a mers conform planului.

Cred ca sunt solida la retur. Antrenez asta. E foarte important pentru mine sa fac adversarul sa se teama. M-am bucurat ca am inceput sa o trimit in spatele terenului. E un secret, nu pot sa va spun cum citesc serviciul. Data viitoare poate isi va da seama.



Sigur o sa fie diferit meciul urmator. Kerber pune multe mingi in teren, se deplaseaza bine. Trebuie sa domin meciul. Vreau sa ma bucur de aceasta faza a competitiei.



Derren ma ajuta foarte mult sa ma relaxez in timpul meciurilor. Intru mereu fericita pe teren. Ii multumesc", a declarat Simona Halep, citata de stirileprotv.ro.