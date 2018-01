Simona Halep va juca in sferturi la Australian Open cu invingatoarea partidei Barbora Strycova - Karolina Pliskova.



Simona Halep s-a calificat in optimile de la Australian Open, dupa ce a trecut de americanca Lauren Davis, locul 76 WTA, cu scorul 4-6, 6-4, 15-13, dupa un meci de 3 ore si 45 de minute. Romanca a jucat cel mai dramatic meci din cariera si cel mai lung, totodata, in fata unei adversare agresive.