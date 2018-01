Dupa primele investigatii, medicii sunt de parere ca este vorba despre oboseala accentuata, asa ca au decis sa il interneze pe fostul fotbalist, pentru a-l tine sub observatie.

Pele si-a anulat vizita programata pentru acest weekend in Anglia, unde trebuia sa primeasca un premiu pentru intreaga sa activitate informeaza sport.ro.

In varsta de 77 de ani, fostul fotbalist sufera de mai multe probleme de sanatate, care, spun medicii, ar fi provocat si epuizarea fizica si lesinul.

Recent, Pele a aparut la un eveniment deplansandu-se cu un cadru metalic: "Sunt bine si vreau sa-i multumesc lui Dumnezeu pentru acest lucru. Am primit multe mesaje si am vazut ca multi s-au rugat pentru bine in lumea intreaga. Asa am primit multa putere. Acesti oameni m-au ajutat sa ma recuperez mai repede. Este adevarat ca am trecut prin 2 sau 3 operatii".