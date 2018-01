Meciul a durat 67 de minute si s-a impus categoric in fata jucatoarei din Canada, in cea de-a patra confruntare directa, scrie gsp.ro.

In urmatoarea faza, Simona o va intalni pe Lauren Davis (locul 76 WTA), care a invins-o pe Andrea Petkovic.

"Am simtit durerea la glezna, dar am incercat sa nu ma gandesc foarte mult la asta. Cred ca am jucat destul de bine si m-am miscat foarte bine pe teren. Este mereu dificil sa joc impotriva ei, pentru ca loveste mingea repede si sta pe linia de fund. Nu simt presiunea, incerc sa ma bucur de faptul ca sunt numarul 1 mondial. Dar fiecare meci este greu. Ma gandesc deja la urmatorul meci. Lucrez cu Darren de trei ani si multumita lui si echipei mele am ajuns pe primul loc. Vreau sa il fac sa fie mandru de mine, pentru ca joc in Australia (n.r Darren Cahill este australian)", a spus jucatoarea din Constanta, citata de digi24.ro.