Simona a castigat primul set la tie-break, insa in cel de-al doilea a calcat gresit si a cazut, solicitand interventia medicului. Sportiva are probleme la glezna stanga, scrie ziare.com.

A scary moment for [1] Simona Halep. Currently getting treatment on her left ankle. Stand by for updates...#AusOpen pic.twitter.com/z3FIMXkJBG — #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2018

"A fost un meci foarte dificil. Aiava a inceput bine meciul. Dar stiam ca trebuie sa stau in meci, sa nu cedez si sa incerc sa revin. In setul doi m-am speriat la acea accidentare, dar m-am relaxat. Dupa aceea am simtit ca deschid mai bine unghiurile.

A fost un meci foarte greu. A lovit foarte puternic si nu mi-a fost usor sa intru in meci. Dar am luptat si am facut tot ce am putut. Aiava este foarte talentata si va fi foarte buna pe viitor. Loveste puternic. Seamana putin cu Serena.

Sunt ingrijorata din cauza accidentarii. Este vorba de glezna si am mai avut probleme. Acum conteaza foarte mult recuperarea. Voi face un tratament si voi vedea cum ma recuperez", a declarat Halep la Eurosport, potrivit gsp.ro.