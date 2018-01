Tricolorii au smuls egalul, dupa victorii cu Italia si Insuele Feroe, Ucraina ratand ultimul atac al partidei.

Romania, lipsita de Alex Simicu, a facut un joc sub asteptari, iar in prima repriza s-a aflat o singura data la egalitate cu adversara sa, 2-2 (min. 4). Ucraina a condus cu 2-0 (3), 5-2 (7), 9-5 (14), a avut chiar cinci goluri avans, 11-6 (21), iar la pauza avea trei goluri in plus, 14-11.

Echipa antrenata de Xavier Pascual a avut un debut de repriza secunda foarte bun si a reusit egalarea, 14-14 (33). In min. 43, Romania a preluat pentru prima oara conducerea, cu 18-17. Ucraina a revenit la carma partidei si a avut 22-20 (48), dar si avantaj numeric, insa acest lucru i-a mobilizat pe tricolori, care au reusit egalarea, 22-22 (50), in inferioritate. In minutul 58, Ucraina avea din nou doua goluri in plus pe tabela, 26-24, dar Romania a inscris pe contraatac, iar Ramba a semnat golul egalarii, 26-26, in min. 59, iar apoi a rezistat la ultimul atac, scrie Agerpres.

Pentru Romania au marcat Demis Grigoras 10 goluri, Marius Sadoveac 4, Ionut Ramba 4, Dragos Soare 2, Nicusor Negru 2, Chike Onyejekwe 1, Adrian Rotaru 1, Dan Racotea 1, Alex Csepreghi 1.



Golurile Ucrainei au fost reusite de Iuri Kubatko 4, Serghei Onufrienko 4, Dmitro Goriga 4, Zahar Denisov 4, Aleksandr Sevelev 3, Artem Kozakevici 3, Aleksandr Poltoratki 2, Stanislav Jukov 2.

Au arbitrat germanii Fabian Baumgart si Sascha Wild, delegat EHF a fost bosniacul Vladimir Jovic, iar delegat EHF pentru arbitri a fost slovenul Janko Pozeznik.

Calificarea Romaniei a fost facilitata si de faptul ca Ucraina a fost invinsa de Italia, vineri, cu scorul de 29-28.

Romania a ocupat primul loc in clasament, cu 5 puncte, urmata de Ucraina, 3 puncte, Italia, 2 puncte (2 jocuri), Feroe, 0 puncte (2 jocuri). Italia si Feroe vor juca ultimul meci al grupei.

Doar castigatoarea grupei se califica in play-off-ul din iunie pentru turneul final din Germania si Danemarca.