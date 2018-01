Meciul a durat mai putin de o ora.

Simona Halep care este principala favorita la castigarea trofeului a reusit trei asi si a facut doua duble greseli, fata de patru ale sportiveu care in primul tur a invins-o pe Monica Niculescu.

Irina Begu s-a calificat in semifinale dupa ce a invins-o pe sportiva din Ungaria Timea Babos, scor 7-5, 7-5. Partida a durat doua ore, Irina asigurandu-si un cec in valoare de 43.663 de dolari si 40 de puncte WTA, noteaza gsp.ro.

Avand in vedere ca cele doua romance se vor duela in semifinala, Romania va avea sigur o reprezentanta in finala.