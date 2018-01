"Cand jucam pe strazile din Madeira am visat sa ajung in topul celor mai buni din fotbal, nu mi-am putut imagina ca intr-o zi voi face o asemenea fotografie. Dedic aceste moment mai presus de toate familiei mele, prietenilor mei, colegilor mei, antrenorilor care m-au instruit intotdeuna si tuturor celor care lucreaza in cluburile de fotbal. In cele din urma, le multumesc in mod special fanilor mei. Aceste trofee sunt si ale voastre!", a scris internationalul portughez pe retelele de socializare.

Jucatorul de la Real Madrid a castigat in decembrie, pentru a cincea oara in cariera trofeul Balonul de Aur. Atacantul a mai castigat Balonul de Aur in 2008, 2013, 2014 si 2016. Tot in 2017, a castigat si trofeul FIFA The Best.

Dupa ce a reusit sa puncteze pentru a sasea oara in competite, Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale a cluburilor de fotbal.

Luis Suarez, Lionel Messi si Cesar Delgado au fost devansati de portughez, acest nou record adaugandu-se celorlalte deja obtinute printre care se numara: