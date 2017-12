"Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo va construi un spital pediatric la Santiago de Chile in 2020", a anuntat firma Brafman&Associates, potrivit digi24.ro.

Cristiano Ronaldo a devenit luna trecuta tata pentru a patra oara. Georgina Rodriguez, partenera jucatorului portughez, a nascut o fetita care va purta numele de Alana Martina. Cristiano Jr. (7 ani) si gemenii Eva si Mateo (patru luni si jumatate) sunt cei trei copii ai fotbalistului, nascuti de mame surogat.

Recent, jucatorul de la Real Madrid a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale a cluburilor si a castigat, pentru a cincea oara in cariera trofeul Balonul de Aur, a anuntat France Football. Atacantul a mai castigat Balonul de Aur in 2008, 2013, 2014 si 2016. Tot in 2017, a castigat si trofeul FIFA The Best.