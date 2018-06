"Asa cum se vad cotatiile petroliere astazi, si gazul va fi mai scump la iarna. Structura gazelor pe care le vom utiliza la iarna este formata din gazele din productia curenta, plus gazele din depozite, plus importuri pentru varfurile de consum, import care a existat in fiecare iarna in functie de temperaturi si de cerere", a spus Ciolpan, in cadrul unei conferinte pe teme de energie, organizata de revista Capital.

El a aratat ca programul de stocare a gazelor in depozitele subterane se desfasoara in grafic, iar in urmatoarele trei luni va fi indeplinita obligatia privind cantitatea care va fi inmagazinata.

"Dar simpla realizare a obligatiei de inmagazinare s-ar putea sa nu fie suficienta pentru varfurile de consum care apar in fiecare iarna, mai este necesara si o cantitate care traditional se achizitioneaza din import", a sustinut oficialul Romgaz, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, Romgaz detine depozite cu o capacitate de 3 miliarde de metri cubi de gaze, din care se utilizeaza 2,2 - 2,4 miliarde, in functie de prognozele de consum pentru iarna.

La finele lunii mai, Frank Hajdinjak, directorul general al E.ON Romania, declara ca pretul gazelor pe piata romaneasca, atat cele de productie interna, cat si cele de import, va creste semnificativ iarna urmatoare, ca urmare a majorarii cotatiilor petroliere.

"In Romania, pretul gazelor de import este legat de cotatiile titeiului, care au crescut foarte mult in ultima perioada, astfel ca ne asteptam ca pretul pentru iarna sa creasca semnificativ, asta este clar. Importul de gaze va avea un impact si in pretul final", a spus oficialul companiei de gaze.

In plus, intrucat nu exista o competitie adevarata pe piata, fiind doar doi producatori interni, pretul gazelor autohtone va tinde sa creasca si el spre cel de import.

"Exista un risc mare ca pretul de productie interna plus tariful de inmagazinare sa ajunga la nivelul pretului de import", a sustinut Hajdinjak.

El a aratat ca, deja, iarna trecuta pretul gazelor de import a fost cu 20% mai mare decat in iarna anterioara, ca urmare a cresterii cotatiilor petroliere.

Singurul care sustine ca pretul gazelor nu va crestere la iarna este chiar ministrul Energiei, Anton Anton. In urma cu doua saptamani, el a fost intrebat de jurnalisti care este strategia Romaniei de a proteja consumatorii vulnerabili de cresterea pretului gazelor, asteptata pentru urmatoarele luni. "Nu-i adevarat", a raspuns ministrul, refuzand sa-si argumenteze opinia.