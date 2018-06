Accidentul s-a petrecut la intrarea in orasul Ineu, la jonctiunea dintre DN 79 A si DJ 792, unde doua autoturisme care circulau din sensuri opuse s-au ciocnit frontal.

In urma accidentului au rezultat sase raniti, unul fiind in stare critica, in stop cardio-respirator. Echipajul medical care s-a deplasat la locul accidentului a incercat resuscitarea victimei inconstiente, insa fara succes, fiind declarat decesul.

Din primele cercetari efectuate de politisti, principala cauza ce a dus la producerea accidentului este pierderea controlului volanului intr-o curba de catre unul dintre soferi, in varsta de 25 de ani, care a intrat astfel pe contrasens si s-a izbit cu masina de celalalt autoturism.

Circulatia pe DN 79 A a fost oprita pe ambele sensuri de mers aproximativ o ora, in acest timp efectuandu-se cercetari, potrivit News.ro.