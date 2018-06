In Banat , in primele zile ale saptamanii, vremea se va incalzi treptat, de la o medie regionala a maximelor diurne de 25 - 26 de grade la inceputul intervalului, pana la aproximativ 31 de grade pe 20 - 21 iunie, cand va deveni calduroasa. Ulterior, pana pe 23 iulie, temperaturile diurne vor scadea cu 5 - 6 grade, iar intre 23 si 28 iunie se vor mentine in jurul a 26 de grade. Spre finalul celei de-a doua saptamani va avea loc o crestere usoara a regimului termic, pana la 29 de grade in jurul datei de 1 iulie. Temperaturile minime vor avea o evolutie asemanatoare, fiind in crestere in primele zile ale prognozei, pana spre 18 grade pe 22 iunie, apoi vor scadea, iar intre 24 iunie si 1 iulie se vor mentine in jurul unei valori medii de 13 - 14 grade. Probabilitatea de ploaie va fi relativ ridicata aproape pe tot parcursul intervalului de prognoza, insa in jurul datelor de 18, 21 si 22 iunie, aversele se pot semnala pe arii mai extinse si pot fi mai importante cantitativ.



In Crisana , la inceputul intervalului de referinta, regimul termic va fi in crestere, astfel incat vremea va deveni local calduroasa si maximele vor atinge 30 - 31 de grade, in medie, pe 20 si 21 iunie, pornind de la 25 de grade la inceputul primei saptamani a prognozei. Apoi, vremea se va racori, iar temperaturile diurne vor scadea, spre 25 - 26 de grade, valori medii ce se vor mentine ulterior pana la finalul perioadei de doua saptamani a prognozei. Regimul termic nocturn se va concretiza prin medii regionale de 16 - 17 grade in intervalul 18 - 22 iunie, apoi va marca o scadere si, dupa data de 23 iunie, temperaturile minime se vor situa in jurul unor valori medii de 12 - 13 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicata pe 21 si 22 iunie, cand si cantitatile de apa pot fi mai importante, precum si in intervalul 24 - 26 iunie. In rest, ploile se vor semnala doar izolat si trecator.



In Transilvania , in primele zile ale primei saptamani de prognoza, vremea se va incalzi treptat, astfel incat maximele termice vor creste de la 23 de grade in prima zi, spre 29 de grade pe 20 si 21 iunie. Ulterior, va avea loc o racorire, iar temperaturile maxime din intervalul 23 - 29 iunie se vor situa in jurul unei medii de 24 de grade si, abia spre sfarsitul celei de-a doua saptamani, regimul termic va marca o crestere usoara, spre 26 - 27 de grade. In prima parte a intervalului, temperaturile nocturne vor fi de 14 - 15 grade, iar dupa data de 23 iunie vor marca o scadere, spre valori medii regionale de 10 - 11 grade. Sansele de ploaie se vor mentine relativ ridicate aproape pe intreg parcursul celor doua saptamani ale intervalului de prognoza, dar mai ales in intervalul 21 - 25 iunie. In jurul datei de 22 iunie, ploile se vor semnala pe arii extinse, iar cantitatile de apa pot fi mai insemnate.



In Maramures , vremea se va incalzi treptat in primele zile ale prognozei, iar temperaturile maxime vor atinge 30 - 31 de grade, pe 20 si 21 iunie, caracterizand o vreme calduroasa pentru aceasta perioada. Regimul termic va fi, apoi, in scadere si valorile diurne se vor situa in jurul a 23 - 24 de grade, in intervalul 23 - 28 iunie, iar o noua tendinta de incalzire, cu doua-trei grade, se va inregistra abia spre finalul celei de-a doua saptamani de prognoza. Valorile termice minime vor fi de 15 - 17 grade, intre 18 si 22 iunie, dupa care vor scadea si se vor situa in jurul a 11 grade, dupa data de 23 iunie si pana la finalul perioadei de prognoza. Ploi mai insemnate cantitativ si pe arii mai extinse vor fi semnalate cel mai probabil in jurul datelor de 21, 22 si 25 iunie, dar probabilitatea pentru averse izolate se va mentine relativ ridicata pe aproape tot parcursul intervalului de referinta.

In Moldova , vremea va fi calda in prima parte a intervalului de prognoza, local calduroasa pe 20 si 21 iunie, cand se va atinge o valoare medie regionala a temperaturilor maxime de 30 de grade. Ulterior, vremea se va racori, iar maximele termice se vor situa in jurul a 24 de grade, in intervalul 23 - 29 iunie. O noua tendinta de crestere usoara a regimului termic diurn se va remarca abia in ultimele zile ale prognozei. Temperaturile nocturne vor avea o evolutie asemanatoare, cu cele mai ridicate valori, de 16 - 18 grade, intre 18 si 22 iunie, apoi vor avea o tendinta de scadere, spre aproximativ 14 grade, dupa data de 23 iunie si pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani a intervalului de referinta. Ploi pe arii ceva mai extinse vor fi semnalate pe 18 si 22 iunie si, din nou, in intervalul 24 - 28 iunie. In celelalte zile ale perioadei de prognoza, doar izolat si trecator va ploua.



In Dobrogea, vremea se va incalzi treptat in primele zile ale intervalului, devenind calduroasa. Astfel, media temperaturilor maxime va creste de la aproximativ 27 de grade pe 18 iunie spre valori in jurul a 30 de grade, pe 20 si 21 iunie. Ulterior, vremea se va racori, iar media regionala a temperaturilor maxime va scadea spre 26 de grade, valoare in jurul careia se va mentine din 23 iunie pana spre sfarsitul intervalului de prognoza. Minimele nocturne vor urma o evolutie similara cu a maximelor, asadar vor creste in prima parte a intervalului spre medii in jurul a 19 grade, ce se vor atinge in zilele de 21 si 22 iunie, apoi vor cobori spre 17 grade pana pe 24 iunie, pentru ca, ulterior, pana la sfarsitul intervalului, sa nu mai prezinte variatii semnificative, situandu-se, in medie, in jurul a 16 - 17 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor de scurta durata va fi mai ridicata in intervalul 22 - 25 iunie.

In Muntenia , in primele zile ale intervalului, valorile diurne vor creste de la o zi la alta, caracterizand o vreme calduroasa in cea mai mare parte a regiunii in perioada 19 - 21 iunie, cand media maximelor termice va fi de 32 de grade. Ulterior acestui interval, o racorire a vremii va conduce la scaderea temperaturilor diurne spre medii in jurul a 27 de grade in data de 23 iunie, valoare ce urmeaza a se inregistra si in decursul perioadei 24 - 28 iunie. In ultimele zile regimul termic va marca o crestere usoara si se va concretiza prin inregistrarea unei valori medii a temperaturilor maxime situata in jurul a 28 de grade, in zilele de 30 iunie si 1 iulie. In ceea ce priveste regimul termic nocturn, media valorilor de temperatura va creste in prima parte a intervalului spre 17 - 18 grade in zilele de 21 si 22 iunie, apoi va scadea treptat pana spre 14 grade, in medie, in data de 27 iunie, valoare ce se va mentine in perioada 28 iunie - 1 iulie. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in prima zi a intervalului, apoi mai ales in perioada 21 - 27 iunie.



In Oltenia , vremea se va incalzi in primele zile ale intervalului, devenind calduroasa pe 20 iunie cand se va atinge, in medie, o temperatura maxima in jurul a 31 de grade. Ulterior acestei date, valorile diurne vor fi in scadere, spre 26 de grade in perioada 23 - 26 iunie. Din 27 iunie, insa, pana spre sfarsitul celei de-a doua saptamani de prognoza, valorile maxime vor creste usor, spre medii de 28 de grade. Regimul nocturn va fi caracterizat de o crestere usoara a valorilor medii, de la 16 grade la inceputul intervalului spre 18 grade in 22 iunie, apoi acestea vor scadea pana spre 14 grade pe 26 iunie, fara variatii importante pana spre sfarsitul perioadei de prognoza. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata la inceputul intervalului, pe 18 iunie si, din nou, in perioada 21 - 25 iunie.