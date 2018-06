In urma unui conflict spontan care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, la o discoteca din localitatea Gura Bohotin, judetul Iasi, un tanar de 23 de ani a fost injunghiat in inima de un altul.

"Am fost solicitati cu privire la un incident, in urma caruia un barbat de 23 de ani a suferit o plaga injunghiata precordial, plaga ce ar fi fost facuta cu un cutit. Initial, la fata locului a fost dirijat un echipaj de prim-ajutor din Raducaneni, dar victima a fost gasita in stop cardio-respirator. Din acest motiv a fost solicitat sprijinul unui echipaj de ambulanta C2, dar personalul medical nu a putut face altceva decat sa constate decesul", a declarat duminica prof.univ.dr. Diana Cimpoesu, sefa UPU-SMURD Iasi.

Potrivit anchetatorilor motivul conflictului nu este cunoscut, insa a fost identificat principalul suspect si a fost dus la audieri, potrivit Mediafax.