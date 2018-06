Potrivit sursei citate, evenimentul a fost sesizat in jurul orei 03,00 prin apel la numarul 112.

"In jurul orei 03,00, un barbat a sunat prin intermediul SNUAU 112 pentru a anunta ca in apropierea garii din statiunea Baile Tusnad, intr-unul dintre containerele de gunoi este este captiva o ursoaica. O grupa din cadrul Detasamentului 1 Jandarmi Mobil s-a deplasat la fata locului, au asigurat zona si au constatat ca in container se afla blocata o ursoaica, iar in padurea din apropiere se afla puii acesteia. Jandarmii, impreuna cu cetateanul care a sunat la 112 si cu ajutorul troliului de pe masina de teren a acestuia, au reusit ridicarea capacului tomberonului si eliberarea ursoaicei. Dupa ce si-a gasit cei trei pui, animalul a parasit zona, indreptandu-se catre padurea din apropiere. Actiunea a durat aproximativ o ora, iar in urma incidentului nimeni nu a fost ranit", a declarat Gheorghe Suciu, potrivit Agerpres.