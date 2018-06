Potrivit meteorologilor, in perioada 16 iunie, ora 21:00 - 17 iunie, ora 21:00, in judetele Suceava, Botosani, Neamt si Iasi va ploua torential, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi pe arii extinse 40 litri/mp si local 60-70 litri/mp.

De asemenea, in perioada 16 iunie, ora 17:00 - 17 iunie, ora 21:00, in 24 de judete din Muntenia, Transilvania si Moldova, in unele total, iar in altele partial, va fi in vigoare un Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata si cantitati de apa insemnate.

Astfel, incepand din dupa-amiaza zilei de sambata (16 iunie) si pana in seara zilei de duminica (17 iunie) in cea mai mare parte a Moldovei, precum si in zonele de deal si de munte, temporar se vor semnala averse torentiale, vijelii, descarcari electrice si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si pe arii restranse 40-50 l/mp.

Judetele care vor intra in totalitate sub incidenta Codului galben sunt: Maramures, Harghita, Bacau, Vaslui, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovita, Arges, Brasov, Covasna, Alba, Hunedoara, Caras-Severin si Sibiu, iar partial vor fi afectate judetele: Bistrita-Nasaud, Mures, Cluj, Bihor, Arad, Timis, Mehedinti, Gorj si Valcea, relateaza Agerpres.