Cei 4 raniti au fost preluati cu ambulantele si transportati la Unitatea de Primiri Urgente a spitalului judetean din Deva, acestia suferind, conform primelor evaluari ale medicilor, traumatisme craniene, toracice, la maini si la picioare, a precizat purtatorul de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta (SAJ) Hunedoara, dr. Calin Dumitrescu.

"La fata locului s-a intervenit cu cinci ambulante, dintre care un echipaj cu medic SAJ, doua echipaje cu asistenti, o masina SMURD si o masina de interventie in caz de victime multiple", a mentionat reprezentantul SAJ Hunedoara, potrivit Agerpres.

Potrivit primelor cercetari ale politistilor, accidentul a fost provocat de o masina inmatriculata in judetul Hunedoara care circula pe contrasens si a intrat in coliziune cu o Dacia Logan inmatriculata in judetul Timis si o autoutilitara inmatriculata in municipiul Bucuresti.