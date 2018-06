Barbatul, in varsta de 79 de ani, a cazut pe strada si a decedat, informeaza Agerpres.

"Pacientul a fost gasit cazut in strada. El a fost resuscitat fara succes, fiind constatat decesul de catre echipajul medical. Asa cum este procedura in astfel de cazuri, am anuntat reprezentantii Politiei", a declarat managerul Serviciului de Ambulanta Judetean Vaslui, Aurora Popa.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui, Bogdan Gheorghita, a declarat ca au fost demarate verificari pentru a se stabili in ce imprejurari a survenit decesul barbatului. El era diagnosticat cu mai multe afectiuni medicale.