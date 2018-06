De exemplu, o casa care este la vanzare in Bucuresti la un pret mult mai mic decat cel al pietei poate ascunde secrete mari. Cum sa te feresti de aceste anunturi imobiliare si care ar fi, de fapt, realitatea, in cazul unei super-oferte pe care o intalnesti, poti afla in continuare.

Lipsa completa a imbunatatirilor

Daca este vorba despre un apartament construit intr-un bloc nou, in care dezvoltatorul iti promite sa monteze centrala termica, sa realizeze un anumit tip de finisaje sau sa ti-l ofere complet mobilat, e posibil sa gasesti imediat ce te muti simple piese de mobilier, adica instalatii nefunctionale ori alte materiale in loc de cele mentionate in contract. Ca sa eviti aceasta intamplare nefericita, ar fi bine sa iei pulsul ansamblului inca dinainte sa semnezi contractul, adica sa intrebi locatarii care deja s-au mutat in complexul nou construit daca au gasit in interiorul apartamentului cele promise. Altfel, te vei trezi ca ai de achitat, pe langa pretul propriu-zis al locuintei, care ti s-a parut foarte avantajos, inca multe alte facturi pentru a termina lucrarile si a te putea bucura de noua ta casa.

Un proces in care proprietatea este bun comun

O alta situatie neplacuta ar putea fi aceea in care te muti cu chirie intr-un apartament sau o casa care reprezinta obiectul unui litigiu sau este un bun comun care urmeaza sa fie obiectul unui partaj, in urma divortului proprietarilor. Nu e deloc de dorit ca la o luna sau doua dupa ce te-ai acomodat sa afli ca vei fi nevoit sa evacuezi locuinta, nu-i asa? Pentru a nu trece prin aceasta poveste care te va dezamagi, cere sa vezi actul de proprietate inainte sa semnezi contractul de inchiriere si asigura-te, la un birou notarial, ca apartamentul sau casa nu este implicata in nicio situatie amintita anterior.

Bulina rosie

Nu e nevoie sa iti fie teama de un cutremur ca sa fii afectat direct de unul. Din pacate, foarte multe cladiri sau blocuri din Romania sunt incadrate la risc seismic ridicat, ceea ce inseamna ca la urmatoarea miscare tectonica e posibil ca cel in care se afla apartamentul tau sa aiba mult de suferit. Asigura-te ca ai verificat la primarie lista cu imobilele cu bulina rosie si evita cat poti sa te muti intr-o locuinta expusa calamitatilor naturale, pentru siguranta ta si a celor dragi tie.

Probleme cu igrasia

Fii foarte atent atunci cand mergi sa vizionezi un apartament sau o casa. Un strat proaspat de var alb, curat ca zapada, ar putea ascunde probleme cu mucegaiul, nicidecum o grija aparte a proprietarului de a pregati locuinta pentru posibili chiriasi sau cumparatori. Cum iti dai seama daca in respectiva locuinta ar putea aparea igrasia? Verifica la coltul camerelor daca nuanta varului este aceeasi ca in restul incaperii sau este mai inchisa. Observa daca blocul este sau nu izolat termic si daca ferestrele se inchid etans. Daca ceva din acestea ti se pare a fi in neregula, ar fi mai bine sa mai astepti pana sa gasesti un alt loc pe care sa-l numesti acasa, ca sa nu risti o imbolnavire de astm.

Aminteste-ti de sfaturile de mai sus atunci cand esti in cautarea unui apartament sau a unei case pentru tine si familia ta, ca sa te bucuri de o sedere cum nu se poate mai placuta! Succes!