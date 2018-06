Aceasta a ridicat preturile imobilelor cu aproape 13% inca de la inceputul anul 2018, fata de aceeasi perioada a anului trecut. Astfel, daca in 2017, pretul pentru un metru patrat intr-un apartament din Constanta costa, in medie, 973 de euro, in 2018 vei fi nevoit sa platesti peste 1.000 de euro pentru aceeasi suprafata locuibila. Care este, concret, evolutia preturilor pentru locuintele de la malul marii, poti afla mai jos.

Cat a crescut pretul apartamentelor intr-un bloc vechi

Daca esti de parere ca imobilele ridicate de ani buni sunt mai trainice decat cele din ansamblurile rezidentiale aparute in ultimul timp, e bine sa stii ca locuintele de aici s-au scumpit cu ceva mai mult decat cele nou construite. Astfel, de la pretul mediu de 969 euro pe metru patrat, costurile pentru o locuinta s-a ridicat la 1.092 de euro pe metru patrat util. Asta inseamna un procent de crestere a preturilor cu 12,69% fata de valoarea lor de la inceputul anului 2017.

Cu cat s-au scumpit locuintele noi

Daca optezi pentru varianta unui cartier abia finisat, cu locuinte aflate la primul proprietar, va trebui sa te pregatesti pentru o cheltuiala putin mai mica. Daca in primul trimestru al lui 2017, pentru un metru patrat dintr-un apartament plateai, in medie, 989 euro, in 2018 va trebui sa cheltuiesti aproximativ 1.112 euro, adica cu 12,44% mai mult decat anul trecut.

La ce preturi concrete ar trebui sa te astepti

Indiferent de cartierul la care te vei opri, cheltuiala cu un apartament aproape de plaja este destul de piperat. Pretul total al locuintei depinde, bineinteles, de mai multi factori, insa oricum ai alege, daca vrei sa ai vedere la mare va trebui sa iti golesti conturile de cel putin 63.000 euro, cum este cazul unui apartament in Faleza Nord cu doua camere, intins pe 55 de metri patrati. Daca preferi un cartier nou, cum sunt cele ridicate in zona Dacia, si ai o familie numeroasa, pregateste 87.000 euro pentru un apartament de 70 de metri patrati. Totusi, nimic nu se compara cu confortul de a te bucura de un concediu in care nu platesti cazarea, nu-i asa?

Daca preferi orasele mici si vrei sa fii cat mai aproape de buza marii, poti gasi in Navodari, mai exact in Mamaia Sat, apartamente care se apropie vertiginos de suma de 100.000 euro. Daca faci un compromis si alegi ceva mai modest, cheltuiala nu va mai fi atat de mare, ba chiar se va reduce cu doua treimi. Pune in balanta si vezi unde ti-ar conveni mai mult sa ai o casa de vacanta in judetul Constanta, ca sa te poti bucura de concediu cu reducere pentru toata viata ta!