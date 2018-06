Afla ca centrala electrica, pe gaz sau lemne este inlocuita cu succes de tot mai cunoscutele pompe de caldura. Ce sunt acestea, afla din randurile de mai jos.

Caldura inepuizabila a pamantului, sursa de caldura a casei tale

Mai tii minte cum era pe vremea internetului dial-up, atunci cand te conectai cu ajutorului cablului de telefon si a modemului? Stateai conectat in jur de 20 - 30 de minute si ti se parea un vis frumos sa ai acces nelimitat la internet. Lucrurile acestea se intamplau prin anii 1993 - 1995.

Astazi se implementeaza cu pasi timizi in Romania pompele de caldura. Cel mai probabil peste 20 de ani vom sti cu totii despre ele. De altfel, peste granite, pompele de caldura sunt instalate cu succes in foarte multe gospodarii, lucru datorat si promovarii lor de catre guverne pentru un mediu mai putin poluat.

Pompele de caldura sol-apa, cunoscute si sub denumirea de pompe de caldura geotermale, folosesc caldura de la razele soarelui stocata in pamant.

Fara combustibili fosili, doar energie geotermala

Asadar, sistemul pompelor de caldura functioneaza pe baza energiei de la soare depozitata in pamant, numita energia geotermala. Nu este nevoie de metode suplimentare pentru incalzirea casei. Indiferent de numarul de metri patrati sau de etajele existente, incalzirea casei se va face exclusiv prin intermediul pompei de caldura.

Este important ca intreg sistemul sa fie bine dimensionat, astfel ca decizia de a lucra cu o firma sau alta pentru executia sistemului trebuie sa aiba in spate o recomandare.

Ce implica sistemul pompelor de caldura?

Sistemul pompelor de caldura implica realizarea forajelor care pot fi verticale sau sonde care au colector orizontal, pompa de caldura din camera tehnica si instalatia de incalzire a casei (calorifere, incalzire prin pardoseala).

Realizarea forajelor verticale, de 70 - 140 de metri, face ca instalarea pompelor de caldura sa insemne un cost considerabil, mai precis o investitie financiara.

Dat fiind sursa folosita de pompele sol-apa si anume caldura pamantului, facturile tale vor fi mult scazute, altfel spus si investitia este amortizata in cativa ani.

Pompele de caldura au durata mare de viata, de 50 de ani si nu necesita revizii, procese de intretinere sau curatare, in plus nu exista pericol de explozie.

Noul trend este exploatarea noilor surse de energie regenerabile, care nu au fost folosite. Prin urmare, energia geotermala aflata la dispozitia tuturor poate fi folosita cu ajutorul pompelor de caldura.