Recent, 'Charlie Hebdo' a publicat o caricatura in care jucatoarea de tenis romana Simona Halep ridica trofeul Roland Garros si striga "Fiare vechi!".

"Victoria istorica a Simonei Halep la turneul de la Roland Garros reprezinta un imens motiv de mandrie pentru Ambasada Frantei, care vede in ea un simbol frumos si puternic, cu numai cateva luni inainte deschiderea Sezonului Romania-Franta. Acest Sezon ne va permite sa reinnoim si sa consolidam legaturile dintre Romania si Franta in toate domeniile, inclusiv in cel sportiv", subliniaza Ramis.

Diplomatul face referire si la principiul libertatii presei, potrivit Agerpres.

"Orice s-ar putea gandi despre acest desen, trebuie sa amintesc ca libertatea de exprimare si libertatea presei sunt principii fundamentale ale Republicii Franceze. Aceasta publicatie nu il angajeaza decat pe propriul sau autor si nu reprezinta in niciun fel sentimentul opiniei publice franceze", adauga ambasadoarea Frantei.