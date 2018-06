Pilut Doru Cristian, in varsta de 51 de ani, a fost retinut in localitatea La Fortuna de San Carlos din provincia Alajuela (nord), unde a lucrat o vreme in agricultura.

"In ancheta initiata la inceputul lunii martie, cand a fost primita cererea in vederea localizarii sale, s-a constatat ca subiectul a intrat ilegal in tara si s-a instalat incercand sa nu atraga atentia, lucrand ca agricultor", se arata in buletinul oficial.

Barbatul a fost retinut in urma unei operatiuni desfasurata de Interpol in colaborare cu autoritatile din Costa Rica. Conform EFE, autoritatile judiciare urmeaza sa decida modalitatea prin care acesta va fi trimis inapoi in tara, potrivit Digi24.