"Este vorba de niste afirmatii foarte grave care depasesc acel limbaj, care, din pacate, l-am acceptat prea mult si se transforma in niste amenintari. De asemenea, s-a facut o referire la niste 'brigazi albe' care 'vor merge pana la capat'. Poate pentru cei care erau prezenti la miting nu s-a inteles foarte bine ce e cu aceste 'brigazi albe', dar cei care au inteles aluzia este vorba de acele 'brigazi rosii' din Italia, care au actionat din 1970, o grupare terorista care a avut principal obiect de activitate intimidarea si asasinarea judecatorilor, procurorilor, politistilor care se ocupau de cazurile de coruptie din Italia. Aceste afirmatii cred ca depasesc orice limita. Daca nici acum CSM nu constata ca s-a depasit orice limita si ca ar trebui sa revenim pe fagasul normal (...), cred ca e foarte grav", a sustinut Balan in cadrul discutiilor despre apararea independentei justitiei.

Judecatorul s-a referit si la faptul ca reprezentantii sistemului judiciar sunt criticati de politicieni atunci cand se pronunta asupra unor legi care ii privesc direct, potrivit Agerpres.

"Am observat in repetate randuri ca ori de cate ori formulam vreo critica la adresa celorlalte Puteri sau in legatura cu Legile Justitiei sau cu Codurile, cu privire la care suntem chemati sa raspundem, se asociaza aceasta afirmatie a noastra cu politicul si se spune ca are caracter politic. Mie mi se pare extrem de grav sa spui ca intr-o astfel de situatie, daca am reactiona ca si Consiliu pentru apararea independentei sistemului judiciar, ne-am angaja intr-o discutie politica", a mai spus Balan.