Accidentul a avut loc pe Splaiul Independentei, pe sensul de mers dinspre Soseaua Virtutii catre Soseaua Grozavesti, in dreptul statiei de metrou Petrache Poenaru, scrie News.ro.

Primele cercetari arata ca soferul masinii, in varsta de 29 de ani, nu s-a asigurat la realizarea manevrei de intoarcere, intrand, astfel, in coliziune cu un motociclist. Barbatul in varsta de 32 de ani de pe motocicleta a murit pe loc.

Traficul rutier este blocat in zona pe a doua banda, iar politistii fac cercetari la fata locului pentru a stabili cu exacticate cauzele care au dus la producerea accidentului.