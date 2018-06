UPDATE: Ministrul Apararii, Mihai Fifor, anunta ca a semnat ordinul prin care l-a avansat post-mortem la gradul de sublocotenent pe caporalul clasa a III-a Petru Cosma, disparut duminica in zona plajei Corbu din judetul Constanta.

"Am semnat astazi Ordinul prin care l-am avansat post-mortem la gradul de sublocotenent, ca urmare a spiritului civic si de sacrificiu iesite din comun, a curajului si respectului pentru semeni, manifestate in incercarea de salvare a unui copil, din pacate, cu pretul vietii sale. Sublocotenentul Petru Cosma este un erou al Armatei Romaniei si il vom pretui astfel mereu", a scris Fifor, miercuri, pe Facebook.

El a transmis condoleante familiei militarului.



", informeaza un comunicat al Ministerului Apararii Nationale (MApN).

Caporalul Petru Cosma avea 47 de ani, era angajat al MAPN din anul 1997 si a participat la doua misiuni in teatrele de operatii (in anul 2003 in Afganistan si in anul 2006 in Irak). El era casatorit si avea doi copii.

Conducerea Ministerului Apararii Nationale prezinta condoleante si este alaturi de familia indoliata, potrivit Agerpres.