Migratiile altor popoare si-au pus amprenta semnificativ asupra bucatariei noastre, asadar contopirea culturilor (turcesti, germane, sarbesti, maghiare sau chiar lipovene) a generat varietate si mosteniri de pret pentru generatiile viitoare.

Varietate, armonie si iubire

Incepand de la mamaliga cu branza si smantana, delicioasele sarmale, fripturile fragede si suculente, ciorbele gustoase, faimosul cozonac si pana la feluritele placinte, toate isi fac loc atat in bucatariile romanilor, cat si in meniurile restaurantelor. Fie ca e vorba de sarbatoare sau o masa cu familia, romanul gazda te va ospata cu tot ceea ce are mai bun si mai gustos. Te va primi cu ospitalitate si iti va face cunostinta cu radacinile sale asa cum se pricepe cel mai bine.

Iscusinta gospodinelor este arhicunoscuta, unde mai pui ca la aceasta se adauga dragoste, pasiune si dedicare pentru o activitate mostenita din generatie in generatie, de la mama ori bunica. Nu trebuie sa omitem nici faptul ca un aport important in dezvoltarea culinara romaneasca il constituie si influenta preparatelor occidentale care impresioneaza prin esenta celor mai rafinate gusturi. Si mai mult decat atat, admitem cu recunostinta ca astazi beneficiem de traditii eterogene si delicioase, dupa cum afirma cei care au gustat macar o singura data din bunatatile romanesti.

Odata ce ai incercat gustul, nu vei refuza o a doua oara

Atunci cand alegi sa degusti mancarea traditionala romaneasca accepti sa interactionezi si sa iti activezi toate simturile deopotriva. Si chiar daca aceasta face pasi grabiti spre a fi cunoscuta si in afara granitelor, ea se bucura totusi de aprecieri sincere si incantare din randul turistilor de pe intreg globul.

Sunt entuziasmati sa faca cunostinta cu preparate despre care doar au citit, si totusi, a carui gust sa difere, sa impresioneze datorita mirodeniilor si metodelor prin care au fost gatite. Si pentru ca este o combinatie de arome, obiceiuri si metode de gatit, asa cum afirmam anterior, amprenta acesteia se intalneste destul de des, in fiecare regiune a tarii. Mancarea satisface cel putin o nevoie si implicit ofera posibilitatea de a experimenta gustul celor mai delicioase retete.

Gastronomia bogata a tarii variaza de la o regiune la alta si ne bucuram sa observam atat noi, cat si strainii ca ea se transforma intr-o bucatarie cu multe povesti, personaje marcante, arome si parfum de odinioara. Melanjul acesta atat de armonios ofera ocazia celor ce ne calca pamanturile sa ne cunoasca si sa ne iubeasca in forma noastra cea mai pura.

Alimentele si pregatirea lor desavrasita au un rol determinant in intelegerea si asocierea diferitelor influente culturale, iar (re)descoperirea unui loc precum Romania (cel putin din acest punct de vedere) demonstreaza faptul ca ea poate deveni extrem de aventuroasa pentru straini, si chiar si pentru noi, sub mai multe aspecte si idei.